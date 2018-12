Lyon : les horaires des messes de Noël 2018

Noël approche, et si vous ne savez toujours pas où vous rendre pour célébrer cette fête de fin d’année, Lyon Capitale a recensé pour vous, par arrondissement et par église, les différentes messes de Noël de cette année 2018.

Retrouvez ici toutes les messes de Noël qui se tiendront à Lyon listée par arrondissement. Comme chaque année, la Primatiale Saint-Jean célébrera la messe de Noël à 22h30, avant de procéder à la veillée de Noël à 23h. Le 25 décembre, le Cardinal Barbarin sera présent à la Primatiale Saint-Jean pour célébrer à 10h30 la messe de Noël. Pour connaître toutes les informations relatives à votre paroisse ou à votre église, rendez-vous ici.

Lyon 1

Saint-Bruno-des-Chartreux

24 décembre

17h30 : messe de veille de Noël

19h30 : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-Polycarpe

24 décembre

21h : veillée de Noël

Lyon 2

Saint-Bonaventure

24 décembre

14h et 16h45 : confessions

16h et 19h : veillée de Noël

25 décembre

19h : messe de Noël

Sainte-Croix

24 décembre

19h : veillée de Noël

Basilique Saint-Martin-d’Ainay

24 décembre

22h : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-François-des-Sales

24 décembre

18h : veillée de Noël

Lyon 3

Notre-Dame-de-Bon-Secours

24 décembre

17h30 : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Sacré-Cœur

24 décembre

18h30 : messe de veille de Noël

22h : veillée de Noël

25 décembre

8h30 : Aurore de Noël

10h : messe de Noël

Immaculée Conception

24 décembre

19h : veillée de Noël

Saint-Sacrement-de-Lyon

24 décembre

19h30 : messe de veille de Noël

Sainte-Jeanne-d’Arc

24 décembre

19h30 : veillée de Noël

Lyon 4

Saint-Charles-de-Serin

24 décembre

21h : messe de veille de Noël

Sainte-Elisabeth

24 décembre

19h : veillée de Noël

Saint-Denis

24 décembre

18h : veillée de Noël

25 décembre

11h : messe de Noël

Saint-Augustin

24 décembre

21h : veillée de Noël

Lyon 5

Sainte-Anne-de-Menival

24 décembre

19h : veillée de Noël

Notre-Dame-du-Point-du-Jour

24 décembre

22h : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-Paul

25 décembre

10h00 : messe de Noël

Lyon 6

Le-Saint-Nom-de-Jésus

24 décembre

19h et 22h : messes de veille de Noël

17h : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-Pothin

24 décembre

17h30 et 19h30 et 22h30 : veillées de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

La Rédemption

24 décembre

18h et 20h30 : veillées de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Notre-Dame-de-Bellecombe

24 décembre

19h30 : veillée de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-Joseph-des-Brotteaux

24 décembre

19h : veillée de Noël

25 décembre

10h : messe de Noël

Lyon 7

Saint-Antoine

24 décembre

18h00 : veillée de Noël

Chapelle des Missions Africaines

24 décembre

7h30 : messe de veille de Noël

20h : veillée de Noël

25 décembre

9h : messe de Noël

Notre-Dame-des-Anges

24 décembre

21h30 : veillée de Noël

25 décembre

10h : mess de Noël

Notre-Dame-Saint-Louis

24 décembre

19h : messe de veille de Noël : 19h

22h : veillée de Noël

25 décembre

10h : messe de Noël

Lyon 8

Notre-Dame-Saint-Alban

24 décembre

19h : veillée de Noël

Saint-Maurice

24 décembre

17h et 19h et 21h : veillées de Noël

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Saint-Jacques-des-Etats-Unis

24 décembre

17h30 : messe de veille de Noël

25 décembre

7h30 : aurore de Noël

Saint-Vincent-de-Paul

24 décembre

18h : messe de veille de Noël

Sainte-Trinité

24 décembre

8h30 : messe de veille de Noël

18h et 22h et 00h : veillée de Noël

25 décembre

8h30 et 10h et 11h30 et 19h : messes de Noël

Notre-Dame-de-l’Assomption

25 décembre

10h30 : messe de Noël

Lyon 9

L’Annonciation

24 décembre

18h : veillée de Noël

Saint-Pierre-aux-Liens

25 décembre

10h : messe de Noël