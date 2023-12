Mercredi 20 décembre, des bénévoles de l'association Mamaraude déambulaient sur la presqu'île de Lyon pour aider les personnes dans le besoin. Nous les avons accompagné le temps d'une soirée.

Il est 19 heures mercredi 20 décembre, à cinq jours de Noël et des vacances qui approchent à grands pas, les rues de Lyon sont en pleine effervescence. Au milieu de la foule qui se presse dans les magasins situés autour de la place Bellecour, un petit groupe se réunit sur la place Antonin Poncet, dans le 2e arrondissement. Au milieu d'eux, Fatima et Hugo, les fondateurs de l'association Mamaraude, viennent d'arriver avec deux grandes marmites remplies d'un potage fumant, des gâteaux, des yaourts, des compotes et des invendus alimentaires. Ce soir, ils sont aidés par huit bénévoles, tous venus les mains pleines pour aider les personnes à la rue. "On distribue tout ce qu'on peut et on s'arrête quand il ne reste rien", souffle Fatima.

Les bénévoles s'installent en début de maraude sur la place Antonin Poncet (Photo AP)

Une association à taille humaine

Créée en 2020 entre deux confinements, l'association Mamaraude parcourt tous les quinze jours les rues de Lyon, venant en aide à ceux qui le souhaitent. Entre deux maraudes, Fatima reste joignable pour préparer des colis alimentaires, malgré son travail d'assistance maternelle qui l'occupe 50 heures par semaine. En effet, la quinquagénaire donne à tous les bénéficiaires une carte avec ses coordonnées. "Tu m'appelles ou tu m'écris dès que tu as besoin de quelque chose, je te préparerai ça", insiste-t-elle. Tous la remercient mille fois, le sourire aux lèvres, parfois avec émotion. "Merci pour tout, vous gérez", répète plusieurs fois Kamel avant de repartir, son sac rempli de victuailles.

"Elle arrive à reconnaitre tout le monde, à retenir leurs problèmes et ce qu'ils font. Son cerveau est un véritable ordinateur"

Hugo, co-fondateur de l'association Mamaraude

Chez Mamaraude, on "prend le temps" de rencontrer chaque bénéficiaire, de discuter avec lui, d'être à l'écoute de ses besoins. Ainsi, Fatima accueille chacun d'eux chaleureusement, les envoyant vers les bénévoles pour récupérer une barquette de potage aux légumes ou une couverture. Appelée "mama" ou "tata" par les habitués, Fatima se souvient de chacun d'eux, leur faisant systématiquement la discussion. "Elle arrive à reconnaître tout le monde, à retenir leurs histoires et leurs soucis. Son cerveau est un véritable ordinateur", témoigne Hugo. L'assistante maternelle adapte même ses menus, proposant un potage avec de la dinde et un autre sans viande, pour plaire à chacun.

Fatima Ait-Abderrahim, co-fondatrice de Mamaraude et assistante maternelle (Photo AP)

La récupération, essence de Mamaraude

En trois ans d'activité, l'association a su se créer un véritable réseau et se faire une réputation. Grâce à cela, la majorité des denrées distribuées aux bénéficiaires proviennent de partenaires réguliers dont ProxiDon et Naturalia, ainsi que des cantines scolaires et hôpitaux. "La nourriture ne nous coûte rien ou presque, ça fait de sacrées économies et ça nous permet de continuer", explique Fatima. Pour compléter, les bénévoles récupèrent ce qu'ils peuvent avant de venir à la maraude, comme Lison, en formation pour devenir éducatrice spécialisée. "C'est ma première maraude, j'avais envie de découvrir cette forme d'accompagnement de l'autre et surtout d'aider", confie cette jeune femme.

"Quand je vois le bonheur qu'on crée, je ne changerais ma vie pour rien au monde. Tout ce que je veux, c'est la santé"

Fatima, co-fondatrice de l'association Mamaraude

En parallèle de ses distributions de nourriture, Mamaraude propose désormais des ateliers d'ostéopathie et de cuisine, ainsi que des collectes de denrées. Le soir du 24 décembre, l'association organise également une maraude pour offrir des cadeaux et plats chauds aux personnes dans le besoin. Un moment de partage auquel Fatima invite chaque bénéficiaire. "Heureusement que vous êtes là, qu'est ce qu'on ferait sans vous", répond Clémence, qui vit à la rue avec ses deux chiens. "Quand je vois le bonheur qu'on crée, je ne changerais ma vie pour rien au monde. Tout ce que je veux, c'est la santé", affirme Fatima. Mais pour l'heure, elle recherche un local où préparer et stocker les plats de l'association.

