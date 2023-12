Le cirque Imagine vient de créer un nouveau dîner-spectacle avec dix-sept artistes internationaux dans un show grandiose qui enchaîne durant quatre heures des numéros inédits, rythmés par Sandro et son art clownesque.

On découvre notamment les acrobaties main à main et les numéros de sangles aériennes de Konstantin et Hanna, le gymnaste Pasha qui se déplace au rythme de la musique de barre en barre avec une force surhumaine, les danseuses Marine, Ana, Yana, Elodie, Cécilia et Irène qui performent en se baladant à l’intérieur de styles différents (danse de cabaret, urbaine, moderne…) ou encore Oliver et Andras, acrobates experts de la planche coréenne, propulsés dans les airs de manière époustouflante.

Ce dîner-spectacle est présenté durant l’année (midi et soir), il le sera également pour les réveillons de Noël et du Nouvel An avec un repas surprise. À noter que du 23 décembre au 7 janvier 2024, le spectacle familial Noël au cirque déroule de nouveaux numéros et propose aux enfants deux représentations par jour au lieu d’une (14 h et 17 h).

Acte VI et Noël au cirque - Cirque Imagine à Vaulx-en-Velin – www.cirqueimagine.com