"Mépris criant face à la contestation" : une manifestation devant la Métropole de Lyon lundi

Le collectif des Défenseurs de Lyon appel à un rassemblement ce lundi 30 septembre 2024 devant la Métropole de Lyon pour dénoncer le "mépris criant du Maire de la ville de Lyon et du Président de la Métropole face à la contestation".

C'est à l'occasion du conseil métropolitain que le collectif des Défenseurs de Lyon veut se faire entendre. Alors que se tiendra lundi 30 septembre le premier conseil métropolitain depuis la rentrée, le collectif qui revendique 10 000 signataires, appel à la mobilisation à 12h30 devant la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement.

"Bernard et Bagnon poussent le bouchon, les habitants du Grand Lyon haussent le ton" explique-t-il sur leur communiqué de presse. Avant de poursuivre : "Devant l’incapacité des élus de la Métropole de Lyon à écouter les habitants concernant l’ensemble des projets d’aménagements en cours de déploiement, le Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon appelle à la mobilisation générale des Lyonnais et Grand Lyonnais."

Le collectif qui regroupe habitants, commerçants et associations avait vu le jour au printemps dernier pour dénoncer les aménagements mis en place par la Métropole, notamment en presqu'île de Lyon. En juillet dernier, le collectif avait adressé une lettre ouverte à la Ville pour protester contre "la fermeture des rues à Lyon".

"Devant le mépris criant du Maire de la ville de Lyon et du Président de la Métropole face à la contestation grandissante de citoyens, habitants, commerçants, opposés aux projets urbains en cours de déploiement et dont les conséquences sociales, économiques et environnementales sont injustes et désastreuses" les défenseurs de Lyon veulent ainsi "faire du bruit".