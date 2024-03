L'association de Yannick Noah organise un tournoi de tennis à La Duchère pour les jeunes des quartiers prioritaires.

Samedi 30 mars, l'association Fête le Mur réunira des enfants des quartiers prioritaires pour un tournoi de tennis. L'objectif de la rencontre, organisée dans le quartier de la Duchère à Lyon, est notamment de permettre aux jeunes d'accéder à la pratique sportive.

Une vingtaine de jeunes participants

Fête le Mur a été créée en 1996 par le joueur de tennis Yannick Noah pour faire découvrir le tennis aux enfants moins favorisés. Avec sa journée "Matchs, culture et mixité", l'association veut faire bénéficier ces jeunes des bienfaits du sport. Mais au-delà du bien-être et de l'épanouissement, il s'agit avant tout de leur apporter une ouverture sur le monde et des possibilités de professionnalisation. "Découvrir la compétition, progresser en s’amusant, sortir du quartier, participer à une activité culturelle et aller à la rencontre des autres, tels sont les objectifs de cette journée", affirme Fête le Mur dans un communiqué.

La rencontre réunira donc une vingtaine de jeunes joueurs de tennis inscrits dans différentes antennes de l'association. Ils viennent ainsi de Vaulx-en-Velin, Lyon Gerland, du Puy-en-Velay et de La Duchère. L'évènement aura lieu au Complexe tennistique du Fort, dans le 9e arrondissement de Lyon, de 9 h 30 à 16 h 30. Au programme de la journée, matchs, déjeuner et remise de prix.

