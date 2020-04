Masques à Lyon : comment va se dérouler la distribution aux Lyonnais ?

La ville de Lyon a commandé 1,5 millions de masques alternatifs « grand public ». 100 000 sont déjà arrivés. Comment vont-ils être distribués d'ici le 11 mai aux Lyonnais ? Pas par La Poste.



La ville de Lyon a commandé 1,5 millions de masques alternatifs « grand public ». Pour rappel, d'après le dernier recensement, Lyon compte un peu plus de 500 000 habitants.

Parmi les 1,5M de masques commandés, 1,2M sont prêts à l’emploi et 350 000 à découper."La Ville de Lyon a fait le choix de commander des produits certifiés AFNOR de fabrication nationale, régionale et de privilégier les tissus à haute capacité de filtration", précise la ville.

Des points de distribution dans toute la ville vie une plateforme

100 000 premiers masques à découper sont déjà arrivés mardi 28 avril. "De nombreuses associations, ainsi que les agents du Théâtre des Célestins et de l’Opéra vont travailler dès à présent à les confectionner. De nouvelles livraisons sont attendues la semaine prochaine", ajoute la ville. "On est en train d’orchestrer la distribution des masques non pas avec La Poste mais avec des points de distribution qui vont mailler la ville sur plusieurs jours. On va utiliser une plateforme pour éviter la foule en s’appuyant sur notre listing qui recense la population à Lyon. On finalise le dispositif de distribution des masques", explique Yann Cucherat, l'adjoint de Gérard Collomb en charge de l’organisation de la logistique et la coordination de la distribution de tous les masques au Progrès. "On finalise le dispositif de distribution des masques" (Cucherat)

"Les masques vont arriver de manière étalée et non d’un coup. On attend plusieurs centaines de milliers de masques avant le 11 mai. Le 15 mai, nous allons en recevoir 200 000 sachant que la Région et la Métropole en ont aussi commandé. L’idéal serait de pourvoir les personnels soignants et les actifs en priorité mais c’est impossible", ajoute Yann Cucherat.

Plus de précisions seront données dans les prochains jours.