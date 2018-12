Suite à la manifestation des lycéens à Lyon ce vendredi matin, la circulation est particulièrement difficile dans plusieurs secteurs. Il est conseillé de se reporter sur les métros, marche ou vélo.

Une manifestation des lycéens vient de se lancer sur l'avenue Berthelot à Lyon, elle devrait se rendre ensuite sur le Boulevard des Tchécoslovaques, cours Gambetta, avenue du Maréchal de Saxe, puis rue de la Part-Dieu avant une arrivée place Guichard. Environ 500 lycéens manifestent.

Dès lors, la circulation automobile est particulièrement difficile sur ces secteurs. Le réseau de transports en commun de surface est également impacté, le tram T2 ne circule plus entre Perrache et Villon, le T4 ne fonctionne plus entre Marcel Houel et Hôpital Feyzin, enfin le T5 est interrompu.

Par ailleurs, les bus sont perturbés sur le trajet du cortège. Il est préférable de différer ses déplacements, ou de se reporter sur le réseau métro, la marche, ou le vélo.

Mise à jour, la station de métro B à Jean Macé est à nouveau ouverte.