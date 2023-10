L’intersyndicale appelait à la manifestation ce jeudi 13 octobre. Lancée place Bellecour, la manifestation a ensuite pris la direction de la préfecture du Rhône.

Jour de manifestation à Lyon. Ce vendredi 13 octobre, l’intersyndicale appelait à la manifestation pour lutter contre la précarité. D'autres revendications étaient également présentes comme la réforme des retraites, les violences policières ou encore les conditions de travail. Au moins 8000 personnes étaient présentes ce vendredi après-midi dans le cortège lyonnais selon l'organisation syndicale.

La #manifestation pour les salaires à Lyon est au niveau du palais de Justice dans le Vieux-Lyon.



A noter que de nombreux drapeaux palestiniens sont brandis à l’avant du cortège. #greve13octobre pic.twitter.com/sNbzuH3EF4 — Lyon Capitale (@lyoncap) October 13, 2023

La foule était remontée pour montrer son mécontentement. "Grande contestation, grande mobilisation contre la réforme des retraites", scandait une syndicaliste. Mais la réforme des retraites, bien qu’elle ait secoué le pays plus tôt cette année, n’était pas la raison principale de ce mouvement.

Les syndicats étaient présents pour dénoncer la précarité qui touche plusieurs millions de Français. "Les gens n’arrivent plus à se loger, à se nourrir, à se chauffer", témoignait l’intersyndicale en début de cortège.

"Aujourd'hui, on meurt avant sa retraite"

Nelson, travailleur du bâtiment et délégué syndical de CGT Construction, manifestait pour la reconnaissance de la pénibilité de son travail. "On est exposé à des produits chimiques, des charges lourdes, des intempéries, explique-t-il, et il faut savoir qu’un ouvrier vivait environ un an après son départ à la retraite avant la réforme. Aujourd’hui, théoriquement, il meurt avant même son départ", dit-il. La CGT réclame notamment un départ à la retraite possible dès 55 ans, ainsi que l’indexation des salaires par rapport à l’inflation.

Après être passé par le Vieux Lyon, le cortège s'est dirigé, dans une ambiance calme et festive, en direction de la préfecture.