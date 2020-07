Lyon : violents orages de grêle sur l'agglomération

C'est un orage particulièrement violent avec de la grêle qui s'abat sur l'agglomération de Lyon ce mercredi.

La vigilance orange de Météo France pour "orages violents" s'est confirmée ce mercredi à Lyon. Le phénomène météorologique est actuellement en train de traverser l'agglomération de l'Ouest vers l'Est avec des pluies importantes, des rafales de vent et des chutes de grêlons de taille moyenne. Sur des villes comme Oullins, Francheville ou Saint-Genis-Laval, le sol a pris une teinte blanche à cause de la grêle, tandis que le sol gorgé de pluie ne pouvait pas tout absorber en si peu de temps.

Les personnes à l'extérieur sont invitées à rester prudentes jusqu'à la fin du phénomène. Météo France maintient l'alerte orange sur le Rhône jusqu'à 22 heures.