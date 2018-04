Lyon : violente rixe entre militants d’extrême droite et antifas

Lors d’un concert organisé dans un bar du quai Arloing, une bagarre entre antifascistes et militants d’extrême droite a éclaté. Huit personnes ont été interpellées par la police.

En marge du concert « no racism, no sexism, no fascim » organisé au bar RockNEat du quai Arloing, une violente rixe a eu lieu entre militants antifa et d’extrême droite. Selon le Groupe Antifasciste Lyon et Environs, « une vingtaine de membres du bastion social ont attaqué les fêtards, armés de tazer, barres et triplex ». Peu après la bagarre, la police est intervenue et a interpellé huit personnes selon la préfecture. L’un d’entre eux, militant antifa, aurait selon le Groupe Antifasciste été frappé par les policiers lors de sa garde à vue. « Une fois à Marius Berliet, les pompiers l’ont sorti et il a pu nous dire le visage ensanglanté que c’était les policiers qui l’avaient de nouveau frappé en garde à vue », explique le groupe sur sa page Facebook. En soutien à cet individu, un rassemblement a été organisé ce jeudi 12 avril à 15h devant l’hôtel de police Marius Berliet où il est retenu, afin « d’exiger sa libération« . Contactée, la préfecture a seulement confirmé que huit personnes ont été interpellées. Cet événement intervient seulement deux jours après que des militants antifa aient emmuré le bar associatif du Bastion Social (ex-GUD).