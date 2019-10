Lyon : Villeurbanne annule la distribution du Petit Paumé

Suite aux polémiques, Villeurbanne a décidé d'annuler la distribution du guide lyonnais du Petit Paumé, considérant que cette édition porte des propos "racistes et sexistes".

Il n'y aura pas de distribution du Petit Paumé ce 26 octobre à Villeurbanne. Après les polémiques, la ville a choisi d'annuler l'événement, mais aussi toutes les animations prévues ce jour-là. Dans son édition 2020, une critique a déclenché une vive polémique : "Alors que je fuis une bande de rebeus place Guillotière, je m’engouffre, un peu par hasard à ho36. Bonne pioche ! Des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordis, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse". Depuis, d'autres, entraînant également l'indignation, ont été repérées (lire ici).

"Racistes et sexistes"

"Les distributions ne peuvent plus être organisées dans des conditions de sérénité et de sécurité maximales. La Ville ne saurait par ailleurs cautionner la distribution d’un guide dont certains passages vont au-delà du dérapage ou de la maladresse et portent clairement des propos racistes et sexistes. Cet épisode intervient après une polémique qui avait déjà sensiblement brouillé le message du Petit Paumé en 2019. Les équipes étaient donc parfaitement averties et auraient dû prendre les précautions nécessaires", précise Villeurbanne, se référant à une fausse citation du tueur de masse Ander Breivik publiée dans l'édition 2020 : "J'aime bien les îles, il n'y a pas moyen de fuir".

"Cette décision d’annuler sa distribution s’impose à tous dans un esprit de responsabilité. Nous la regrettons sincèrement et serons heureux de pouvoir accueillir à nouveau le Petit Paumé dans les années à venir à la seule condition qu’il remplisse pleinement cet objectif avec éthique et vigilance", conclut la ville de Villeurbanne.