Lyon : "Ville 30", remise carburant, prime d'activité... Tout ce qui change au 1er avril

L'arrivée du mois d'avril s'accompagne de nombreuses nouveautés, Lyon Capitale fait le tour des nouvelles règles qui entrent en vigueur.

Comme tous les ans, de nombreuses réglementations évoluent à la date du 1er avril et ont un impact sur le quotidien des Français et des Lyonnais. Entre remise carburant, Ville 30 et encadrement des loyers, Lyon Capitale fait le point sur ce qui changera à partir de ce vendredi 1 er avril.

Entrée en vigueur de la remise carburant Bonne nouvelle pour les Lyonnais, pour faire face à la flambée des prix à la pompe, le Gouvernement a décidé d’appliquer une remise de 15 centimes hors taxes par litre sur tous les carburants, dès le 1er avril. En effet, le baril de pétrole Brent a augmenté de 14,7% entre le 16 et le 28 mars dernier. Avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix du carburant impacte largement le pouvoir d'achat des ménages. Le bioéthanol E85 n'est toutefois pas concerné par cette mesure qui, par ailleurs, sera conduite durant quatre mois.

Ville 30 : pas de verbalisation en avril

Encore une bonne nouvelle pour les Lyonnais. Depuis ce mercredi 30 mars, la norme pour rouler en ville à Lyon n’est plus 50 km/h, mais bien 30 km/h. Pour le premier mois de cette mesure fraichement instaurée, la municipalité préfère miser sur la carte de la pédagogie. Si des contrôles sont effectués dans les prochaines semaines d'avril dans les rues de Lyon, ils seront uniquement pédagogiques pendant le mois d’avril. En revanche, les premières verbalisations pourraient pleuvoir dès le 1er mai.

Fin de la trêve hivernale

Une nouvelle moins réjouissante cette fois-ci pour les personnes qui résident dans l'agglomération lyonnaise. La trêve hivernale, qui a débuté le 1er novembre dernier, prend fin vendredi 1er avril. Elle correspond à la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues. Désormais arrivée à son terme, les expulsions de locataires pourront reprendre alors même qu'une vague de froid est attendu ce week-end à Lyon.

Revalorisation du Revenu de Solidarité Active (RSA)