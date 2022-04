Météo : un mélange de pluie et de neige à Lyon ce vendredi 1er avril

Seulement quelques jours après le grand soleil et les températures printanières, Lyon se réveille avec un mélange de neige et de pluie ce vendredi 1er avril.

De la neige à Lyon vendredi 1er avril. Ce n'est ni une farce, ni un poisson. Très tôt ce matin, les flocons se sont mêlés à la pluie entre Rhône et Saône, comme en témoignent les photos prises sur le pont Wilson aux alentours de 6 heures. Une conséquence de la vague de froid qui s'abat sur Lyon et partout en France pour le week-end.

Et cela ne devrait guère s'améliorer dans la journée. Selon MétéoFrance, des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h sont attendues dans l'après-midi. Les précipitations mêlant neige et pluie pourraient se calmer à partir de 13 heures. Mais pourraient reprendre de plus belle dans la soirée de vendredi 1er avril.

La chute des températures se poursuit

Cependant, que les cyclistes et automobilistes se rassurent, aucune couche de neige ne devrait tenir au sol à Lyon sur les voiries. Il faudra monter à 200 ou 300 mètres pour voir la neige sur les routes.

Côté température, le mercure continue sa chute, seulement quelques jours après avoir flirté avec la barre des 20 degrés. 5 degrés attendus au plus fort de la journée, soit 11 degrés de moins que les maximales de saison.

À noter que plusieurs départements de la région - l'Ain, l'Isère, la Loire, l'Allier, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal - ont été placés en vigilance orange neige par MétéoFrance pour toute la journée de vendredi 1er avril. Le Rhône, lui, reste en jaune.