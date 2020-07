Lyon : vers une généralisation du port du masque ?

En plus des transports en commun le port du masque va-t-il être rendu obligatoire dans tous les lieux clos ? Ce sujet est à l'étude, a affirmé le Premier ministre Jean Castex.

Jean Castex, le Premier ministre a fait part de sa volonté de durcir la réglementation sur le port du masque dans les lieux clos lors d'un déplacement en Guyane dimanche. “L'usage développé du port du masque dans les lieux clos est à l’étude”, a-t-il indiqué.

Pour le moment, le masque n'est obligatoire que dans les transports dans l'Hexagone. C'est donc aussi le cas sur le réseau de transport en commun de l'agglomération lyonnaise. Concernant les commerces, le choix est laissé à la discrétion du propriétaire.

Samedi, plusieurs médecins ont publié une tribune dans Le Parisien pour demander justement une plus grande généralisation du port du masque. “Des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions. Il serait très regrettable de ne pas utiliser ces moyens efficaces et accessibles que sont : le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, la distanciation physique autant que possible et le lavage des mains”, écrivaient-ils.

Pour le moment à Lyon, aucun chiffre ne fait état d'une éventuelle reprise de l'épidémie. Le R0, ou taux de reproduction est repassé en dessous de 1 et le nombre de nouvelles admissions n'augmente pas dans la région.