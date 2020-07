Coronavirus à Lyon : le R0 repasse sous 1, signal positif

Au-dessus de 1 depuis le 6 juin, le R0, ou taux de reproduction du COVID-19, repasse sous cette barre importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le R0 est un indicateur incontournable pour surveiller l'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID-19. Il permet de connaître le nombre de personnes qui sont contaminées par un patient malade. Plus il est proche de 0, moins le virus circule. Un R0 au-dessus de 1 signifie qu'il se propage davantage. Ainsi, quand le R0 est à 2, un malade contamine deux personnes et ainsi de suite.

Selon Santé Publique France, entre le entre le 21 juin et le 27 juin 2020, le R0 repasse sous 1 dans la région pour s'établir à 0,98. Il s'agit donc d'un signal encourageant, puisque depuis le 6 juin, ce taux de reproduction effectif était très légèrement au-dessus de 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à cause de clusters rapidement repérés.

En France métropolitaine, le R0 est de 1,05, notamment à cause de trois régions : Nouvelle-Aquitaine (1,32), Pays de la Loire (1,52) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (1,24). Si le virus circule bien plus lentement, les gestes barrières et les masques dans certains lieux clos restent incontournables.