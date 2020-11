Lyon : vers une condamnation de l'Etat dans la blessure d'une gilet jaune par un LBD  ?

La rapporteuse publique du tribunal administratif a estimé ce jeudi 12 novembre que l'Etat était responsable de la blessure par LBD d'une gilet jaune le 9 février 2019 à Lyon. Le verdict est attendu en décembre.

Ce jeudi 12 novembre, le tribunal administratif devait statuer sur la responsabilité du ministère de l'Intérieur dans la blessure de Mélodie, une gilet jaune touchée à la jambe par un tir de LBD lors de la manifestation du 9 février 2019 à Lyon (lire ici). Lors de l'audience, Rue89Lyon raconte que la rapporteuse publique a demandé la condamnation de l'Etat dans cette affaire. Un avis que le juge administratif devrait suivre.

Pour l'avocat de Mélodie, interrogé par Rue89Lyon, le dossier n'est pas clos : "Si on obtient gain de cause devant le tribunal administratif, on espère que le parquet rouvrira une enquête au pénal avec des moyens d’enquêtes supplémentaires, car nous avons la preuve qu’un tir a bien touché une personne ce jour-là [...] Des affaires comme celles-ci doivent nous permettre de repenser complètement la stratégie du maintien de l’ordre en France." Si Mélodie obtient gain de cause devant le tribunal administratif, l'affaire pourrait faire jurisprudence. Le tribunal administratif rendra son verdict en décembre.