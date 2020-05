Lyon : vers un second tour des élections municipales et métropolitaines en juin ?

La possibilité d'organiser le second tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon en juin se précise de plus en plus.

Lundi soir, le Conseil Scientifique a remis son avis au gouvernement concernant l'organisation du second tour des élections municipales et métropolitaines. Dans le contexte du coronavirus COVID-19, il ne s'oppose pas à la tenue d'un second tour en juin, mais demande à ce que les règles de la campagne soient "profondément modifiées", appelant à privilégier la visioconférence à la place des rassemblements et demandant aux candidats de porter des masques. Par ailleurs, il dresse une liste de recommandation pour le vote, avec la protection des personnes à risque ou l'aménagement de créneaux spécifiques pour ces dernières.

Le Conseil Scientifique conditionne néanmoins son avis à une nouvelle évaluation qui devra être réalisée deux semaines avant la tenue d'un possible deuxième tour. Ce mardi, à 16 heures, le président Emmanuel Macron doit s'entretenir avec les maires lors d'une visioconférence. À Lyon, certains candidats et élus redoutent de ne pas trouver assez de personnes pour tenir les bureaux de vote.

Le rapport complet est disponible ici.