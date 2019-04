Lyon : une séance de Grace à Dieu avec Ozon et le remplaçant de Barbarin

François Ozon, François Devaux et le Père Yves Baumgarten seront réunis ce samedi lors d'une projection au cinéma Bellecombe à Lyon du film Grace à Dieu sur l'affaire Preynat/Barbarin et la création de l'association “La Parole libérée”. Une première.

Samedi 6 avril prochain, une séance de “Grace à Dieu”, le film sur l'affaire Barbarin et la création de l'association de victime du père Preynat “La Parole libérée”, va avoir lieu en présence de François Ozon, le réalisateur, de François Devaux, le président de l'association et du Père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur et chargé des affaires courantes du Diocèse de Lyon. C'est la première fois qu'un représentant du diocèse, qui plus est celui qui assure l'intérim du cardinal Barbarin depuis que ce dernier a décidé de prendre du recul après sa condamnation et sa proposition de démission au pape, sera présent lors d'une représentation du film.

Un moment d'échanges aura lieu à l'issue de la projection. “Ce sera l’occasion de revenir sur la genèse de ce film, d’échanger sur la position de l’Église face aux nombreux scandales sexuels auxquels elle est confrontée ces derniers temps et de parler de l’avenir et des engagements futurs de l’association La Parole Libérée”, assure le cinéma Bellecombe situé 1 rue d'Inkermann dans le 6e arrondissement de Lyon.