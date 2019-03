Lyon : le pape refuse la démission du cardinal Barbarin

Dans un communiqué le diocèse de Lyon a annoncé que le Pape François a refusé la démission du cardinal Barbarin.

Dans un communiqué publié ce mardi, le diocèse de Lyon vient d'affirmer que le pape François a décidé de refuser la démission du cardinal Barbarin. “Lundi matin, j’ai remis ma mission entre les mains du Saint-Père. En invoquant la présomption d’innocence, il n’a pas voulu accepter cette démission”, a affirmé le cardinal Barbarin dans le communiqué du diocèse de Lyon.

Le cardinal va cependant prendre du retrait vis-à-vis de la vie diocésaine lyonnaise. “Il m’a laissé la liberté de prendre la décision qui me paraît la meilleure pour la vie du diocèse de Lyon, aujourd’hui. À sa suggestion et parce que l’Église de Lyon souffre depuis 3 ans, j’ai décidé de me mettre en retrait pour quelque temps et de laisser la conduite du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten”, a déclaré le cardinal. Cette prise de distance va commencer à partir de ce mardi.

Comme nous l’écrivions la semaine passée, le cardinal Barbarin a fait appel de sa condamnation. Cet appel a été déposé vendredi dernier au lendemain de la décision de justice qui a condamné Philippe Babrarin à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur les victimes du père Preynat. De façon incidente, le parquet a également fait appel de la condamnation de l'archevêque de Lyon. Cet acte doit permettre au procureur de la République d'être présent à l'audience d'appel.