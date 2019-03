Affaire Barbarin : son remplaçant va réunir un conseil extraordinaire

Le père Baumgarten, vicaire général du diocèse de Lyon et remplaçant provisoire du cardinal Barbarin, a publié une vidéo dans laquelle il appelle à l’apaisement et annonce la tenue d’un conseil presbytéral extraordinaire le 26 mars.

Dans une vidéo publiée sur Internet, le père Baumgarten, vicaire général du diocèse de Lyon, s’est exprimé sur le retrait du cardinal Barbarin et a annoncé la tenue d’un conseil presbytéral extraordinaire fin mars, pour “réfléchir à ce qu’il se passe dans le diocèse”. Pendant un peu plus de 7 minutes, celui qui a désormais remplacé le primat des Gaules a développé un discours d’apaisement, et de réflexion sur l’avenir. Après la condamnation de Philippe Barbarin pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineur, le père Baumgarten reconnaît que son diocèse a été “plongé dans un grand trouble” et que l’événement relève d’une “épreuve réelle et profonde”. Il annonce souhaiter réunir les fidèles lors de cette mesure transitoire d’éloignement du cardinal, et convoquer les membres de l’Église pour “interroger sur la réception et les conséquences de la mise en retrait du cardinal, et réfléchir aux prochaines orientations du diocèse”. Selon le vicaire, cette situation exceptionnelle de mise en retrait du cardinal pourrait ne durer que quelques mois.