Lyon : une projection-débat pour comprendre les enjeux du recyclage

Lundi 18 octobre, le cinéma Pathé de Vaise diffuse un documentaire sur le thème du recyclage. L’objectif est de nourrir les discussions d’une session d’échanges prévue après la projection.

« Faut-il jeter le recyclage ? », c’est le nom du nouveau documentaire co-produit par Citéo et ELEPHANT, qui donne la parole à des experts sur les performances du recyclage des emballages ménagers. Le film a pour objectif d’éclairer et d’apporter des éléments au débat, « sans ignorer les doutes et les critiques » précise l’entreprise Citéo, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers dans un communiqué.

En partenariat avec l’Association des Maires de France, la projection dure 35 minutes et laissera ensuite place à une session d’échange autour des enjeux et les défis du recyclage.

Lundi 18 octobre à 18h30 au Cinéma Pathé Gaumont de Vaise - 43 rue des Docks, 69009 Lyon. L'entrée se fait sur inscription.