Lyon : Une pétition contre le projet d'hôtel Novotel à la Part-Dieu

Des habitants du quartier de la Part-Dieu à Lyon protestent contre la construction prochaine d'un nouvel hôtel Novotel place Francfort, à la place du dépose-minute. Une pétition a été lancée.

Le projet d'un hôtel du groupe Accor a été officialisé au début de l'année 2021 place Francfort, devant la gare de la Part-Dieu. L'hôtel remplacera le dépose-minute de la gare, dont la fermeture a été annoncée en mars dernier. Les habitants du quartier, réunis sous le nom de "Collectif La Villette" sur leur page Facebook, craignent une détérioration de leur niveau de vie à cause de la construction d'un immeuble qui devraient faire près de 30m de hauteur. Une pétition qui réunirait près d'une centaine de signatures a été lancée.

Les habitants déplorent notamment n'avoir été prévenus que très tard, en janvier, alors que l'accord était déjà acté. Selon une habitante du quartier à l'origine de la pétition, les riverains auraient été mis au courant par hasard, par le biais d'une "petite affiche sur un poteau", avant que le permis de construire n'ait été affiché, le 5 février dernier. Les habitants ont alors contacté la mairie qui leur a concédé un entretien durant lequel ils auraient fait preuve de peu de compréhension.

Une co-propriété d'un des immeubles du quartier se serait également vu retirer sans préavis leur panneau de location sur ordre de la SPL, en charge de l'aménagement du quartier de la Part-Dieu.

La décision est jugée arbitraire et allant à l'encontre de la dynamique verte des élus EELV et des engagements du maire écologiste Grégory Doucet, par ailleurs à la tête de la SPL. En effet, il y a seulement quelques jours, Bruno Bernard et Grégory Doucet présentaient un projet remanié pour le quartier de la Part-Dieu qu'ils voulaient plus végétal, vivant et accueillant, privilégiant les logements aux bureaux.

Qui plus est, l'hôtel remplacera le dépose-minute de la gare de la Part-Dieu, dont la fermeture en mars dernier cause déjà un certain nombre de problèmes de circulation et de stationnement sauvage. Les riverains, pour qui la situation est devenue infernale, ont filmé la situation du trafic rue Maurice Flandin : les voitures se garent en double-file et perturbent la circulation.

Le dépose-minute a désormais été transféré dans le parking sous-terrain de la gare, avec toujours 15 minutes gratuites. Une meilleure signalisation devrait être installée afin de résoudre ce problème.

A partir du 20 mars, retrouvez le dépose-minute de la gare dans le parking situé sous la Gare de Lyon Part-Dieu. Accès voiture : 38 rue de la Villette 69003 Lyon / Accès piéton : Sortie gare Villette - Villeurbanne / 15 minutes gratuites

Enfin, la perspective de nouveaux travaux et des désagréments qui en suivent sont loin d'enchanter les habitants qui ont déjà subit plusieurs projets de réaménagement de la Part-Dieu ces dernières années. Ils demandent ainsi l'abandon du projet et le retour du dépose-minute.

Propriétaires et locataires des immeubles voisins de la place se sont aussi réunis hier à 18h et prévoient un rassemblement futur le 18 juin prochain à 17h.

