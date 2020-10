Lyon 3e : avec Grégory Doucet, halte aux constructions de tours à la Part-Dieu

Désormais à la tête de la SPL en charge de l'aménagement du quartier d'affaires de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet, aussi maire de Lyon, veut stopper la construction des tours au profit de la végétalisation du quartier.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, a été nommé à la tête de la Société publique locale (SPL) Part-Dieu le 30 septembre dernier. Créée en 2014, cette SPL est en charge de l'aménagement du quartier d'affaires de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour le compte de la métropole de Lyon. Son actionnaire principal est en effet la métropole, à hauteur de 90 %, et la ville de Lyon pour les 10 % restants.

A la présidence de la SPL Part-Dieu, l'objectif de l'édile est de mettre fin aux constructions de tours dans le quartier, au profit de sa végétalisation. Jusqu'à aujourd'hui, le projet en cours dans le quartier était la construction d'une dizaine de tours aux côtés du Crayon et de la tour Incity pour ériger une "skyline", soit un horizon de gratte-ciels à l'américaine. Grégory Doucet a choisi de mettre fin à ce projet. A la place, il souhaiterait végétaliser davantage le quartier, comme cela avait été mis en avant par les écologistes lors de la campagnes électorale, mais également accorder une plus grande place aux modes de transports doux et étoffer l'offre en matière de logements et d'équipements publics dans le quartier.

Leur construction ayant déjà été entamée, les tours "Silex" (129 mètres de haut) et "To-Lyon" (170 mètres) seront ainsi les seules à voir le jour.