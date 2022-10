Lyon : une partie du périphérique nord fermé ce vendredi matin

La voie est fermée entre le noeud de Valvert et la porte de la Doua, pour une durée indéterminée.

La fermeture annoncée ce matin par Bison Futé fait suite à un incident technique. En cause d'après Le Progrès, un problème de ventilation dans le tunnel de Caluire. Vers Marseille, la circulation est totalement coupée sans informa, tandis qu'en direction de Paris, elle est limitée à une voie et interdite aux poids lourds de plus de 3.5 T.

Il est recommandé aux usagers en transit en provenance de l'A89 "d’emprunter l’A6 direction Paris puis l’A466 direction Genève", tandis que des itinéraires de substitution S1 sont prévus pour les automobilistes locaux.