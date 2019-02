Lyon : une partie du cortège quitte le gilet jaune pour investir le centre

Après des affrontements au niveau du marché gare et du quartier de la Confluence, une partie du cortège de l'acte XIV des gilets jaunes est remontée vers la place Bellecour et a quitté les gilets jaunes pour se fondre dans la foule.

Barrières renversés, poubelle en feu et gaz lacrymogènes. Les premières tensions sont vites apparues à Lyon lors de l'acte XIV. Tandis qu'une cinquantaine de gilets jaunes a déambulé ce matin sur un parcours marqué par plusieurs "lieux de pouvoirs Lyonnais", ils sont près de 2 500 cet après-midi selon un comptage du Progrès. Des premières tensions ont eu lieu sur les quais du Rhône, sur l'A7, au niveau du marché gare et du quartier de Confluence. Sur les voies de l'autoroute, un automobiliste a eu le pare-brise éclaté et a manqué de renverser des manifestants, rapporte Le Progrès. Une voiture de police a été mise en travers sur les voies pour fermer la circulation le temps que la situation s'apaise. Le centre commercial du quartier Confluence a fermé ses portes quelques minutes pendant les tensions.

"Enlevez les Gilets !"

Pour retourner vers l'hypercentre, une partie du cortège est passée sous la gare de Perrache. Sur la place Carnot, un adolescent met le feu à une poubelle avant qu'ils ne soient une dizaine à prendre celle-ci en photo. L'accès à la rue Victor Hugo, qui a été le théâtre du passage remarqué du cortège de l'acte XII, est fermé par un cordon de CRS.

Au son de la "sono du peuple", le cortège marche et s'engouffre dans la rue Auguste Comte. Certains commerçants observent médusés leur passage, quelques grilles sont fermées, quand d'autres continuent leur activité. Juste avant le croisement de la rue Saint-Hélène, où sont postés des CRS une dizaine de mètres plus loin, quelques meneurs vêtus de masques à motif de squelette font arrêter la marche. "Enlevez les gilets jaunes !". Les premiers rangs s’exécutent pour se fondre dans la masse. Le mot se fait passer dans le cortège : les gilets jaunes sont rangés dans les sacs pour parcourir les derniers mètres vers la place Bellecour par la rue Auguste Comte ou les rues adjacentes.