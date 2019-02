Gilets Jaunes à Lyon : lacrymos et tensions sur le quai Gailleton

Le cortège de Gilets jaunes a été à l'arrêt sur le quai Gailleton, où des premières grenades lacrymogènes ont été lancées.

À peine dix minutes après le rassemblement de 14 heures place Bellecour pour l'acte XIV des gilets jaunes, de premières grenades lacrymogènes se diffusaient sur le quai Gailleton. Seuls quelques gilets jaunes sont restés aux pieds de la statue de Louis XIV. L'accès à la rue de la République est bloqué et filtré par les forces de l'ordre. Le plus gros du cortège s'est dirigé vers les quais du Rhône et a été à l'arrêt sur le quai Gailleton tandis que les fumées de lacrymogènes éclataient et se dissipaient. Sur la place Gailleton, plusieurs CRS bloquent l'accès à la presqu'ile. Visages masqués, de jeunes manifestants se placent face à eux pour les insulter. L'un d'eux s'avance en criant : "Vas-y ! Tire ! Qu'est-ce que t'attend ? !". Le cortège se dirige désormais vers l'autoroute A7, il y aurait selon Le Progrès près de 2 500 manifestants. Un chiffre difficile à estimer puisque le cortège principal s'est scindé en différents groupes.