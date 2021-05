Lyon : une nouvelle journée de piétonisation le 5 juin

La ville de Lyon et la Métropole de Lyon vont piétonniser plusieurs rues de la Presqu'île et des différents arrondissements le samedi 5 juin.

L'opération de piétonisation "la voie est libre" est reconduite une deuxième fois par la ville de Lyon et la Métropole. Voitures et véhicules motorisés ne seront pas autorisés à circuler dans différentes rues de Lyon le samedi 5 juin. Les deux collectivités souhaitent "mesurer les bienfaits de cette tranquillisation de l'espace public" et "donner l'opportunité aux associations, citoyens et acteurs de la Cité de mettre en place des actions pour animer le territoire apaisé".



Un premier week-end de cette opération avait déjà eu lieu le 26 et 27 septembre 2020. Les premier et deuxième arrondissements avaient été presque entièrement rendus piétons.