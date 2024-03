Alors que la Ville de Lyon soumettra au vote son nouveau plan d’action pour la condition animale lors du conseil municipal, l’association PAZ s’est mobilisée devant l’Hôtel de Ville pour demander la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or.

Ce jeudi, lors du conseil municipal, la Ville de Lyon soumettra au vote son nouveau plan d’action pour la condition animale. Porté par Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la condition animale, ce vaste plan prévoit notamment un meilleur accueil des différents animaux du parc de la Tête d’Or, un agrandissement des enclos et plus de végétation. Des mesures qui "ne vont pas dans le sens d’une transition, mais dans le sens du maintien d’un divertissement archaïque" et dénoncées par l’association PAZ qui s’était mobilisée devant l’Hôtel de Ville en marge de la délibération.

Des mesures qui ne sont pas "à la hauteur des enjeux"

Pancartes et micro à la main, Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l’association, fustige le double discours du maire écologiste Grégory Doucet qui "affirmait pendant les élections municipales que la place des animaux sauvages n’est pas dans des enclos." Les militants dénoncent également des mesures "floues" et encouragent "la mairie de Lyon à prendre au sérieux la condition animale et à fixer un cap ambitieux qui est la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or."

Mobilisée jusqu’à 14 heures devant l’Hôtel de Ville, l’association souhaite "que l’on assume de dire que les animaux sauvages sont malheureux en captivité, et que l’on arrête de financer ces projets avec de l’argent public, ce qui est un scandale", aux yeux d’Amandine Sanvisens.

Alors que le plan d’actions devrait être voté en fin de journée, pour l’association, le zoo du parc de la Tête d’Or est "voué à fermer, c’est le sens de l’histoire", conclut-elle.