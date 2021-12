Lyon : une jeune femme de 20 ans agressée sexuellement par un homme mardi soir à la gare de la Part-Dieu

Une jeune femme de 30 ans a été agressée sexuellement mardi soir vers 22h à la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

La victime et une amie ont été suivies par un homme alors qu'elles étaient au centre commercial voisin. De plus en plus insistant, l'homme aurait touché à plusieurs reprises les fesses et les parties intimes de la jeune femme. La victime a expliqué que le suspect, fortement alcoolisé, l'a bloqué à plusieurs reprises, l'empêchant de bouger.

Des passants et des agents de la sûreté ferroviaire ont ensuite porté assistance à la victime.

Le suspect, âgé de 33 ans, est défavorablement connu des services de police. Pour le même type de faits. Il a nié les faits lors de son audition et est présenté au parquet ce jeudi en vue d'un jugement en comparution immédiate.