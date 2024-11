La vidéo d'un accident entre un bus TCL et un vélo à Lyon, impliquant un refus de priorité du chauffeur, était devenue virale sur X. L'exploitant du réseau de transports en commun a ouvert une enquête.

Plus de 700 000 vues sur X. Une vidéo montrant un accident entre un chauffeur de bus TCL et un vélo, publiée jeudi 7 novembre par un internaute sur le réseau social (ex-Twitter), est depuis partagée largement partagée. Sur les images, on y voit le chauffeur effectuer un refus de priorité au cycliste, au niveau d'un carrefour fréquenté du quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Fort heureusement, le cycliste est parvenu à se déporter et le choc, léger, ne l'a pas fait chuter.

https://twitter.com/QSaone/status/1854462225097928889

Lire aussi : "Prenez vos responsabilités" : le cri du cœur des mamans d'Iris et Warren tués il y a deux ans à Lyon

Selon une information d'Actu Lyon, l'exploitant du réseau TCL, Keolis, affirme avoir ouvert une enquête interne pour identifier au sein du dépôt de bus le chauffeur impliqué dans la vidéo. L'entreprise a également ajouté qu’une discussion allait avoir lieu avec ce chauffeur afin de comprendre le contexte de l’incident.

En cas de refus de priorité, il pourrait recevoir un rappel à l'ordre, précise TCL à Actu Lyon. Si le vélo était dans son angle mort, il se verra simplement rappeler les règles. Selon Keolis, parmi leurs formations renforcées ces deux dernières années, figure notamment le partage de la voirie, dont font grandement partie les vélos et les trottinettes aujourd'hui.

Par ailleurs, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités, Fabien Bagnon, a aussi réagi sur X, rappelant l'article R415-3 du code de la route : "Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager".

Lire aussi : Enquête. Les vrais chiffres des accidents de trottinettes à Lyon