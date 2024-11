Disponible depuis l'hiver dernier, l'application Skiif, une sorte de "Waze du ski", va passer une nouvelle étape en s'ouvrant aux 40 plus grands domaines skiables européens.

Lancée le 15 décembre dernier, l'application de géolocalisation pour le ski, Skiif, a clairement rencontré son public. En l'espace d'une petite année, l'application lyonnaise a déjà réuni 120 000 utilisateurs, alors qu'elle n'était utilisable que dans le domaine skiable des 3 Vallées, le plus grand du monde.

Créé par Lalée Pinoncely, une lyonnaise passionnée de ski et professionnelle du digital, ce véritable GPS des pistes, dans le même style que Waze pour la circulation routière, va désormais s'étendre à l'échelle européenne. Dès le 1er décembre prochain, les 40 plus grands domaines skiables du continent seront effectivement couverts par Skiif. Ils se situent en France, Suisse, Italie, Espagne et même en Autriche. Une petite révolution pour le milieu du ski.

Atteindre le million d'utilisateurs cet hiver

Avec ce changement majeur, permis notamment par une deuxième levée de fonds en juillet 2024 - avec une capacité d'investissement à 1,5 million d'euros désormais -, sa fondatrice vise 1 million d'utilisateurs dès cet hiver. A noter que l'application est gratuite pour les particuliers, mais sur abonnement pour les marques et les stations.

"Ma vision à long terme pour dépasser les défis qui surgissent et transformer les stations de ski en station de montagne, c’est que nous devons nous appuyer sur une communauté enthousiaste qui rassemble Skiifeurs et professionnels de la montagne, partout dans le monde et sur les quatre saisons de l’année", explique Lalée Pinoncely, qui promet de ne pas s'arrêter à cette évolution.

Cet hiver permettra également la mise en place de la fonctionnalité "Skiif Map", afin de suivre et de retrouver ses amis sur les pistes. Le tout grâce au partage de la géolocalisation en temps réel. A l'avenir, Lalée Pinoncely prévoit d'intégrer à l'application des activités estivales comme le VTT ou la randonnée.