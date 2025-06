Lyon : une enquête ouverte après la disparition inquiétante de Myrtille

Une enquête a été ouverte suite à la disparition inquiétante de la lyonnaise Myrtille Stcherbanioff survenue le 13 mai dernier.

Une enquête pour disparition inquiétante a été lancée suite à l'absence de Myrtille, Lyonnaise de 27 ans, portée disparue depuis le 13 mai. La jeune femme n'aurait pas donné de signe de vie depuis cette date. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois à Vaise, son quartier de résidence. Selon France 3 région, la jeune femme devait se rendre à un festival médiéval à Bourg-en-Bresse en tant qu'exposante, mais ne se serait finalement jamais rendue sur les lieux.

Selon les témoignages de ses proches sur les réseaux, aucune opération n'aurait été réalisée sur les comptes en banque de la jeune femme depuis le 13 mai dernier. Sa voiture n'a pas été retrouvée et son téléphone reste quant à lui sur répondeur.

Myrtille Stcherbanioff à les cheveux bruns et assez courts. Ses yeux sont marron et elle porte une paire de lunettes. Mesurant 1m67, Myrtille est plutôt forte et possède des tatouages colorés sur les bras.

Toute personne possédant des informations sur Myrtille est priée de contacter le commissariat du 1er arrondissement de Lyon au 04.37.26.25.40.

