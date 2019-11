Lyon : une des petites sœurs siamoises va être opérée du cœur

Les deux petites sœurs siamoises de 1 an, Bissie et Eyenga, ont été opérées avec succès ce mercredi à Bron. Une des petites soeurs, née d'une malformation cardiaque, va de nouveau être opérée.

L'opération a duré plus de 7 heures mercredi, à Bron, à l’hôpital femme mère enfant (HFME). Et elle s'est bien passée. Environ 20 professionnels ont été mobilisés pour cette intervention si particulière. Deux petites petites sœurs siamoises de 1 an, reliées au niveau de l'abdomen, ont été séparées. Ce type d'opération, c'était une première à Lyon.

D'après Le Parisien, une des deux petites, Bissie, va de nouveau être opérée. Elle est née avec une malformation cardiaque.

Une petite a une malformation cardiaque

"L'imagerie réalisée avant l'opération avait déjà montré que l'une d'entre elles avait une malformation cardiaque. Il apparaît, après l'opération, que cette petite fille a vraiment besoin d'être opérée du cœur", explique le professeur Alain Deloche, Président de la Chaîne de l'Espoir, dans les colonnes du quotidien.

Le professeur a également indiqué qu'il avait "bon espoir" pour la suite.

Lire aussi : Lyon : l'opération des deux sœurs siamoises s'est bien passée ce mercredi