Lyon : l'opération des deux sœurs siamoises s'est bien passée ce mercredi

Les deux petites sœurs siamoises de 1 an, Bissie et Eyenga, ont été opérées ce mercredi à Bron. L'opération s'est bien passée.

Les deux petites sœurs siamoises de 1 an, Bissie et Eyenga, ont été opérées ce mercredi à Bron, à l’hôpital femme mère enfant (HFME) de Bron. Arrivées à Lyon début novembre, elles devaient être opérées la semaine dernière mais l’opération avait été reportée. Les deux petites filles, âgées d’un an, souffraient d’une infection respiratoire.

L’opération (la séparation), une première à Lyon, a eu lieu ce mercredi. Bissie et Eyenga étaient reliées entre elles au niveau du foie et de la base du thorax.

L'opération a duré plus de 7 heures

"L'opération de séparation s'est bien passée, explique dans Le Parisien le Pr Alain Deloche, Président de l'association humanitaire La chaîne de l'Espoir. Il faut bien sûr toujours rester prudent après ce type d'intervention lourde, mais nous sommes optimistes. On sait qu'une des deux petites a une malformation cardiaque, il faut donc décider si elle doit ou non faire l'objet ultérieurement d'une autre opération sur ce motif spécifique".

L'opération a duré plus de 7 heures ce mercredi. Environ 20 professionnels ont été mobilisés pour cette intervention si particulière.