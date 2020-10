Lyon : une conductrice d'un bus TCL menacée de mort, la vitre du bus brisée

Des hommes de 19 et 20 ans s'en sont pris à une conductrice d'un bus TCL mardi soir à Lyon. Ils l'ont menacé de mort et ont cassé une vitre du bus.

Deux individus n'avaient pas de masque mardi soir et voulaient monter dans un bus dans le 7e arrondissement de Lyon, à l'angle de la rue Garibaldi et de l'avenue Berthelot. Devant le refus de la conductrice de les laisser monter, ils ont insulté et menacé de mort la conductrice. Puis cassé la vitre latérale du côté du conducteur.

Placés en garde à vue, ils ont reconnu partiellement les faits. Un homme faisait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire national et le deuxième était en situation irrégulière.

Ils sont présentés au parquet ce vendredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.