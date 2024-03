Intervenu pour défendre un couple face à un chauffeur TCL, un usager de la ligne de bus 70 porte plainte pour insultes.

L'incident s'est produit mercredi 13 mars vers 10 heures sur la ligne de bus reliant la gare de Lyon Part-Dieu à Neuville. Confronté à une dispute entre le conducteur et un couple de passagers, un usager s'est interposé pour les défendre. Ce dernier a confié au Progrès : "Il les a traités de sales cochons parce qu’ils avaient fait une remarque sur les jeunes accros à leur téléphone en montrant une adolescente qui s’est avérée être la fille de cet agent".

"Il m'a mis le doigt dans l’œil"

L'intervention de l'usager aurait donc agacé davantage le chauffeur de bus. "Il voulait qu'on se bagarre au terminus", indique la victime qui est alors descendue plus tôt. Mais le conducteur aurait ensuite baissé sa fenêtre, avant de lui cracher dessus. "Il m'a mis le doigt dans l’œil en m'insultant de sale Français", ajoute l'usager.

Celui-ci a porté plainte au commissariat des 1er et 4e arrondissements de Lyon et signalé les faits aux TCL. Il se serait également rendu aux urgences, où on lui aurait diagnostiqué un ulcère. Exploitant des transports lyonnais, Keolis a indiqué à Lyon Capitale vouloir traiter l'affaire dans un cadre disciplinaire et n'a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire. Le chauffeur sera ainsi entendu et les images de vidéosurveillance visionnées.

