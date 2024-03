Auvergne Rhône-Alpes : les écologistes lancent un “observatoire du wauquisme”

Les élus écologistes ont lancé mercredi 20 mars un observatoire au sujet de la politique du président de la région Laurent Wauquiez. Divisé en trois chapitres, ce dispositif dénonce un programme de “droite radicale et conservatrice” sur une petite musique “d’extrême droite”.

A nouveau, le président de la région, Laurent Wauquiez est épinglé par les écologistes. Le groupe de l’assemblée régionale Auvergne-Rhône-Alpes, première force d’opposition à la majorité de droite, a officiellement lancé, mercredi 20 mars, “l’observatoire du wauquisme".

Ce dispositif vise à “prendre du recul sur l’actualité pour analyser plus en profondeur la manière dont Laurent Wauquiez et son équipe, ces dernières années, ont fait de la Région un instrument et un système au service d’une politique résolument anti-démocratique, anti-écologique et anti-progressiste, bien loin de “l’écologie positive”, écrit le groupe.

Fustiger le programme de la droite conservatrice

Ouvert aux élus et à tout citoyen, le dispositif propose de relayer des contributions de tous horizons, “L’observatoire du Wauquisme”, ( à ne pas confondre avec le wokisme, ironisent les écologistes), se constitue en trois rubriques : “politiques”, “idéologie” et “démocrature”. Chaque chapitre critique la politique du président de la région et “sa vision dépassée de l’économie et du service public, et son idéologie anti-progressiste voire illibérale.”

