Lyon : un tunnel modes doux toujours avec des bus diesel sept ans après

Fin 2013, le maire de Lyon, Gérard Collomb, inaugure le tunnel modes doux de la Croix-Rousse. Destiné aux piétons et cyclistes, il est également parfumé par les bus diesel TCL qui circulent à l'intérieur. Chronique d'un paradoxe qui n'a pas évolué en sept ans.

La prochaine campagne des élections municipales et métropolitaines devrait être la course à celui qui lave plus vert que vert, au point que le greenwashing devient parfois un peu trop voyant (lire ici). Certains symboles devraient s'inviter à nouveau dans le débat, à l'image du tunnel de la Croix-Rousse dont les entrées et bouches d'évacuations font partie des zones parmi les plus polluées à Lyon.

Durant les années 2000, Lyon se retrouve dans l'obligation de devoir "créer un dispositif d'évacuation des usagers et d'accès des secours sécurisés" au tunnel de la Croix-Rousse. Il est alors décidé d'en faire également un tube "modes doux" qui pourrait être emprunté par les piétons, cyclistes et bus TCL.

Les travaux débutent ainsi en 2009, pour s'achever en 2013. En juillet de la même année, Lyon Capitale soulève le paradoxe de ce "tube modes doux", soulignant une appellation qui est fausse puisqu'il sera emprunté par des bus diesel (lire ici). Sans employer le terme de "greenwashing", le symbole est pourtant bien là. Cyclistes et piétons vont côtoyer des véhicules thermiques dans le même espace clos.

Du côté de la métropole de Lyon, alors présidée par Gérard Collomb, on confirme la décision tout en expliquant que des bus hybrides ou électriques pourraient arriver. Près de sept ans plus tard, il n'en est rien. Ce sont toujours les bus diesel de la C6 qui passent dans le tube. Les innovations technologiques qui devaient régler le problème se font attendre à Lyon. Au final, il faudra près de dix ans après son ouverture pour que "tube modes doux" ne soient plus une appellation erronée.

Rien avant 2022, voire 2023

Contacté par Lyon Capitale, le Sytral indique que le marché d'acquisition pour des bus électriques, notamment pour la ligne C6 qui passe par le "modes doux", va prochainement être lancé. L'implantation d'infrastructures de type lignes aériennes dans le tube est également à l'étude.

Néanmoins, ces bus plus propres ne seront pas déployés avant fin 2022, voire 2023. Délais des commandes publiques obligent, ce sont donc des modèles thermiques qui continueront de circuler à l'intérieur pendant au moins trois ans. Par ailleurs, à partir de mars, la ligne C6 sera exploitée grâce à des bus articulés diesel.

En attendant l'arrivée de bus électrique, il n'a donc toujours pas été décidé de faire passer les thermiques dans le tunnel principal dans le sens Rhône / Saône (point que nous le soulignions déjà en 2013). Pourtant, les bus empruntent toujours l'infrastructure principale dans le sens Saône / Rhône, "modes doux" étant à sens unique.

Fermer le tunnel principal ou le réserver à certains types de véhicules ?

D'autres solutions existent : réserver de chaque côté une voie du tunnel principal aux bus, covoiturages et taxis et ne laisser passer dans le "modes doux" que les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, voire fermer tout simplement l'accès de Croix-Rousse aux véhicules de particuliers avec une seule personne à l'intérieure.

Cette hypothèse s'invite régulièrement dans les débats, notamment à cause de la présence de l'école Michel Servet à l'une des entrées du tunnel. Les parents d’élèves avaient saisi la justice pour demander l'interdiction de la circulation dans le tunnel durant les pics de pollution (lire ici).

Fin 2012, le tunnel de la Croix-Rousse avait été fermé pendant neuf mois, sans que cela n'ait de conséquences majeures sur la circulation à Lyon. L'apocalypse routière annoncée pendant plusieurs semaines n'est jamais arrivée. Une part du trafic s'était évaporé, avant de revenir lors de l'ouverture.