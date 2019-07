Pollution : la justice saisie pour fermer le tunnel de la Croix-Rousse

Les parents d’élève de l’école Michel Servet, dans le 1er arrondissement de Lyon, réclament depuis la fin de la semaine dernière la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse pendant le pic de pollution. Ce lundi, ils ont lancé une procédure en référé pour obtenir gain de cause.

Lyon est toujours aussi pollué ce lundi. La qualité de l’air est médiocre et la vigilance rouge pollution est maintenue dans le Rhône. La situation de l’école Michel Servet, à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, est particulièrement inquiétante.

Les parents d’élève demandent, depuis la fin de la semaine dernière, la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse pendant l’épisode de pollution. “Nous, parents et riverains de l’école Michel Servet, demandons la fermeture immédiate de la circulation du tunnel de la Croix-Rousse. Depuis mercredi 26 juin, les moyennes horaires de dioxyde d’azote ont atteint un nouveau record inquiétant, dépassant toutes les valeurs réglementées. Des pics au-delà de 280g/m3, affectant la faculté respiratoire immédiate, ont été atteints et aucune mesure n’a été engagée”, déplorent -ils.

Perrin-Gilbert demande aussi la fermeture du tunnel

Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du 1er arrondissement, a aussi écrit au maire de Lyon et au président la Métropole pour réclamer la fermeture temporaire du tunnel de la Croix-Rousse, si la délocalisation des enfants n’est pas possible, et ce jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

Ce lundi, devant l’absence de décisions, une procédure en référé a été lancée par les parents d’élèves pour fermer le tunnel jusqu’au retour des conditions habituelles.

