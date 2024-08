Lyon : un salon de massage abritait un réseau de prostitution

Un salon de massage abritant un réseau de prostitution a été mis au jour début août à Lyon.

Un salon de massage situé quai Joseph-Gillet dans le 4e arrondissement de Lyon a été investi par les forces de l'ordre au début du mois d'août ont appris nos confrères d'actuLyon, pour mettre fin au réseau de prostitution qu'il abritait.

Six lingots d'or retrouvés

Cette opération a par ailleurs permis de mettre la main sur six lingots d'or de 100 grammes, d'une valeur de plus de 43 000 €, retrouvés au domicile du trio soupçonné d'être à la tête du réseau.

L'établissement, qui proposait des prestations sexuelles tarifées à ses clients, avait été signalé à la justice par les finances publiques en raison de ses comptes suspects. Un femme, sa fille et son conjoint sont soupçonnés d'être à la tête de ce réseau.

Ils ont reconnu les faits en garde à vue, l'une des mises en cause affirmant même qu'un second salon de massage similaire se trouvait à Champagne-au-Mont-d'Or. Ils ont été mis en examen et une information judiciaire a été ouverte.