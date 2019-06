Lyon : un rassemblement pro-IVG en soutient aux Américaines

Ce mercredi 5 juin à 18h30, un rassemblement “en soutien aux Américaines pour le droit à l'avortement”, va avoir lieu place des Cordeliers devant la Bourse à Lyon.

Un rassemblement en soutien aux Américaines pour le droit universel à l’avortement va avoir lieu ce mercredi 5 juin à 18h30, place des Cordeliers, devant la Bourse (Lyon 2e). Une manifestation à laquelle participera l'association Regards de femmes. Cette dernière “dénonce les atteintes aux droits humains des femmes, perpétrés par les extrémistes politiques et religieux, en particulier le droit des femmes de décider de leur santé et de leur fécondité”.

Fin avril, Donald Trump a dénoncé de véritables “exécutions de bébés” après des “avortements ratés”. “L’administration Trump et 28 États à majorité républicaine sur les 50 des États-Unis promulguent ou sont en cours d’examen de lois restrictives contre l’avortement. Ils espèrent déclencher une procédure juridique devant la Cour Suprême pour revenir sur la jurisprudence fédérale”, déclare Regards de femme.

L'association qui a participé au sommet Women 7 à Paris début mai explique qu'il “n’y a pas eu de consensus sur les droits reproductifs et sexuels entre les ministres des Droits des femmes des 7 pays du G7”. “L’an prochain, les États-Unis présideront le G7 et l’Arabie Saoudite le G20 ! Nous sommes donc extrêmement inquiètes pour les droits des femmes dans le monde. N’oublions pas que dans le monde 1 Femme meurt toutes les 9 minutes des suites d’un avortement clandestin”, conclut-elle.