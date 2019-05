Lyon : Regards de femmes veut “un G7 véritablement féministe”

L'association lyonnaise qui lutte pour “favoriser la participation et la reconnaissance des femmes à tous les niveaux de la société”, participera au W7 de Paris le 9 mai et souhaite influencer le prochain G7 qui aura lieu à Biarritz en août.

L'association lyonnaise Regards de femmes sera présente au sommet Women 7 de Paris (W7) à l'UNESCO le 9 mai. Un moment d'échange où “des féministes du monde entier demanderont aux responsables politiques de s’engager pour un G7 véritablement féministe”, assure l'association. Le prochain G7 aura lieu du 24 au 26 août prochain à Biarritz. Regards de femme souhaite que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada “adoptent une position et des politiques vraiment féministes, pour l’égalité effective en droits, devoirs et dignité des femmes et des hommes partout dans le monde”. Selon l'association les leviers prioritaires pour que cela soit effectif seraient :

“L’évolution vers une participation pleine et effective des femmes et des filles aux instances de décision économiques, familiales, politiques et sociales.

L’augmentation des ressources financières allouées aux associations et ONG féministes qui à tous les niveaux (local, national, international) ont la légitimité et l’expertise de terrain pour porter des initiatives qui ont un impact concret pour les droits des femmes et des filles.”

Lors du W7, les recommandations seront remises à Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. On sait d'ores et déjà que ces recommandations s’articuleront autour des priorités suivantes :