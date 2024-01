Du 18 au 20 janvier, plusieurs bibliothèques lyonnaises accueillent les Nuits de la lecture. Des moments de rencontres et d'échanges avec lectures, contes, jeux et projections durant trois jours.

Les Nuits de la lecture, manifestation de trois jours organisée par le Centre National du Livre, offre l’occasion de célébrer la lecture et les lieux qui la font vivre. Pour l'occasion, plus d'une vingtaine d’animations sont proposées aux visiteurs de tous âges dans les bibliothèques de Lyon du 18 au 20 janvier.



Le jeudi 18, rendez-vous à 18h30 à la bibliothèque du 2e pour des animations sur le thème de la métamorphose : lectures, contes, jeux et projections sont ainsi à retrouver. Le vendredi soir, à partir de 19h, c’est la bibliothèque du 3e Lacassagne qui invite les curieux à participer à la «nuit des langues». L’occasion de découvrir quelques unes des 7 000 langues parlées dans le monde à travers des lectures, ateliers et même un buffet participatif.

Théâtre et atelier junior

Samedi 20 janvier, les Nuits de la lecture se déploient dans plusieurs espaces. Pour commencer, la bibliothèque du 7e Jean Macé organise à 15h une rencontre avec l’autrice lyonnaise Emmanuelle Pireyre, Prix Médicis 2012 pour Féérie générale. Côté théâtre, la médiathèque du Bachut (Lyon 8e), qui vient de rouvrir, prépare un moment créatif où tout le monde peut incarner, le temps d’une histoire, le personnage de son choix. La bibliothèque du 7e à la Guillotière accueillera quant à elle le concours national des « petits champions de la lecture ». En parallèle, à la bibliothèque du 6e cette fois, un atelier « À voix haute : la parole est au corps » sera organisé avec une soupe participative. L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la Métropole.