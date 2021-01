Lyon : un professeur de collège pris à partie suite à des propos sur la laïcité, ses collègues en grève

Un professeur du collège des Battières, dans le 5e arrondissement de Lyon, a été pris à partie début novembre par un parent d'élève après un cours et des propos sur la laïcité, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Ses collègues professeurs sont en grève ce lundi. Ils regrettent le manque d'un "acte fort" du rectorat et des institutions après cette prise à partie.

La scène s'est passée début novembre au collège des Battières, dans le 5e arrondissement de Lyon. Un professeur a été pris à partie par un parent d'élève après avoir évoqué la laïcité lors d'un cours. Quelques jours après l'hommage à Samuel Paty, le professeur décapité en région parisienne.

"Un collègue a été pris à partie par un parent d'élève suite à des propos tenus concernant la laïcité pendant un cours. Ses propos ont été déformés et détournés. Surtout, le parent d'élève a été très intrusif quant à ce que le professeur avait le droit de dire ou de ne pas dire pendant son cours", raconte une collègue, professeure elle aussi au collège des Battières, dans le 5e arrondissement de Lyon. "Les parents n'ont pas présenté d'excuses. Il y avait une ingérence et une intrusion de la part de ce parent quant au contenu du cours de notre collègue. C'est ça qui nous inquiète, à travers lui c'est nous tous qui sommes touchés. On peut tous être remis en question sur le contenu de nos cours", précise la professeure.

Choqué, le professeur a ensuite été en arrêt maladie. Il a aussi porté plainte au commissariat. Un des enfants du parent d'élève est ensuite venu avec une arme blanche au collège, juste avant les vacances scolaires de Noël.

Le professeur pris à partie veut changer de collège

La famille a été reçue par la direction du collège peu après la prise à partie. Elle a été convoquée par le rectorat mi-décembre, mais ne s'est pas présentée au rendez-vous.

Le professeur, lui, a pris la décision de changer de collège."Il a attendu une réponse de l'institution, du rectorat, qui a fortement tardé à venir et qui ne nous satisfait pas. Il n'y a pas eu d'acte fort de l'institution suite à cette prise à partie, poursuit la professeure. Ca s'est passé une semaine après l'hommage rendu à Samuel Paty dans notre établissement. Le gouvernement a fait beaucoup de déclarations quant à la défense de la laïcité. Et notre collègue n'a pas été soutenu tel qu'il aurait dû l'être".

Les professeurs regrettent le faible soutien des institutions

Des collègues professeurs sont donc en grève ce lundi. Que demandent-ils ? "On ne peut pas redemander sa réintégration car lui ne veut plus. Il a été trop malmené dans cette histoire. Ce qu'on aimerait, c'est que cette famille soit reçue au rectorat, recadrée et peut-être changée d'établissement", ajoute la professeure de l'établissement.

Contacté, le rectorat de Lyon nous indique qu'il "est informé de cette situation et la suit avec attention". L'inspecteur d'académie recevra ce mardi 5 janvier en fin de journée en audience une délégation. Une communication du rectorat sera effectuée mardi après cette audience.