Lyon : le BHNS reliant la Part-Dieu au Sept Chemins déclaré d’utilité publique 

Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la Part-Dieu au Sept Chemins à Vaulx-en-Velin est déclaré d’utilité publique. La ligne devrait voir le jour en 2026.

Les concertations avaient débuté fin 2023, la déclaration d’utilité publique (DUP) a été actée le 12 juin dernier. La première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la Part-Dieu, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin en 25 minutes va voir le jour en 2026.

8 km de voie et 19 nouvelles stations

Cette nouvelle ligne de bus 100 % électrique, proposera "une amplitude horaire importante, une fréquence élevée et un matériel roulant spacieux, silencieux et confortable", indique le Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL). Elle circulera entre 4h30 et 00h30, et toutes les 7 minutes en heure de pointe. Elle desservira 19 nouvelles stations sur plus de 8 kilomètres de voie. 23 700 voyageurs sont attendus dès 2030.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, indique par ailleurs que cette ligne de bus permettra d’ "équilibrer les flux, notamment sur la route de Genas et en atténuer les nuisances routières." Des travaux préparatoires vont dans un premier temps être réalisés pour "déplacer, rénover ou remettre en conformité les réseaux souterrains d’assainissement (…)." Les travaux de la plateforme de bus et d’aménagement de la voirie de la ligne sont, quant à eux, prévus pour cet automne.

