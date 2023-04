Lyon : un photographe blessé lors d'une manifestation porte plainte

Une enquête de l'IGPN a été ouverte suite à la plainte d'un photographe. Il aurait reçu un coup de matraque lors d'une manifestation sauvage à Lyon.

Samedi 18 mars, comme tous les soirs de manifestation non déclarée, Eric Le Roux est de sortie, appareil photo à la main. Ce dernier est photographe pour une université lyonnaise mais se plaît à couvrir les mouvements sociaux.

C'est lors de la 3e manifestation sauvage qu'il a été blessé. Ce soir là, les forces de l'ordre interviennent très rapidement sur la place Maréchal Lyautey où les manifestants se sont retrouvés. Les lacrymogènes fusent et les policiers rentrent sur la place pour l'occuper et disperser les manifestants.

Plusieurs dents fracturées

Le photographe se tient à l'écart près d'un bar pour reprendre sa respiration confie-t-il au Progrès. Un groupe de plusieurs policiers arrivent et, selon ses dires, c'est là qu'il se fait frapper au visage, au niveau de la pommette. Un vidéaste et photographe indépendant film la scène. La vidéo a été dévoilée par nos confrères de Rue89. On y voit Eric Le Roux à terre entouré de policiers qui somment le vidéaste de quitter les lieux prétextant qu'il "n'a pas de carte de presse."

Vidéo : Rue89

Eric Le Roux, s'en tire avec plusieurs dents fracturées une ITT de 3 jours et un arrêt de travail de 7 jours. Le 27 mars, non sans peine, confie-t-il, il a porté plainte contre les forces de l'ordre en essayant dans plusieurs commissariats. Le parquet de Lyon a confirmé l'existence de cette dernière ainsi que la saisine de l'IGPN.