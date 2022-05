Lyon : un nouveau président pour l'ADERLY

Bertrand Foucher est nommé le nouveau directeur de l'ADERLY, l’Agence pour le développement économique de la région lyonnaise.

La nomination de Bertrand Foucher a été enregistrée ce vendredi 20 mai par le conseil d'administration de l'Aderly. L'ADERLY est l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise.

"À travers son parcours expérimenté dans le monde de l’entrepreneuriat, Bertrand Foucher a toutes les qualités pour accompagner la transition plus équilibrée de l’ADERLY, en faveur d’un développement économique harmonieux sur la Métropole et les territoires partenaires. Sa vision stratégique et ses valeurs managériales sont de véritables atouts pour répondre aux besoins des territoires et prendre la tête des équipes qui ont su tenir le cap dans des conditions difficiles", réagit le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

"Bertrand Foucher arrive avec une solide expérience business et développement de projets d’intérêt général. Allié à une équipe de grand talent, qui a remarquablement géré cette période de transition, il a toutes les cartes en main pour atteindre les objectifs d’attractivité durable de notre grande aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne", souligne de son côté Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.