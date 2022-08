Les policiers du Rhône ont arrêté, mardi 2 août, un homme qu’il suspecte d’avoir braqué neuf hôtels de l’agglomération lyonnaise avec une arme de poing.

Dans la nuit du 27 au 28 juillet, la Villa Florentine, un hôtel de luxe, avait été la cible d’un braquage à main armé en pleine nuit. Moins d’une semaine plus tard, il semble que la sûreté départementale tienne son suspect. Il s’agit d’un Lyonnais de 31 ans, connu des forces de l’ordre pour des faits similaires, et interpellé mardi 2 août après avoir braqué deux autres hôtels à Lyon et Saint-Priest.

Au total, il est suspecté d’avoir commis neuf vols à main armée de ce type en moins d’un mois, se servant du même mode opératoire à chaque fois. Seul et de nuit, il se faisait "remettre par le personnel de réception des espèces sous la menace d’une arme de poing", décrit la direction départementale de la sécurité publique du Rhône.

Lors de leurs perquisitions les enquêteurs ont retrouvé des habits utilisés pour commettre cette série de braquage, ainsi qu’un pistolet à blanc. Le suspect interpellé à Charvieu-Chavagneux, en Isère, doit être présenté ce jeudi 4 août devant la justice.