Lyon : un dimanche orange sur la route des vacances

Encore quelques difficultés sur la route des vacances ce dimanche, Bison Futé a classé cette journée en orange.

Après un samedi "noir" concernant la circulation dans le Rhône, ce dimanche sera moins soumis aux difficultés d'après les prévisions de Bison Futé. Ce dimanche est classé "orange" dans le sens des départs et des retours de vacances.

Quelques bouchons pourraient se former entre Lyon et Orange sur l'A7, mais aussi entre Beaune et la Capitale des Gaules (A6), de 10h à 13h. Dans le sens Orange - Lyon, le trafic s'annonce dense également entre 10h et 19h.