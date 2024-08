Lyon : un chauffeur de taxi condamné pour avoir agressé sexuellement une fillette handicapée 

Un chauffeur de taxi a été condamné lundi 26 août par le tribunal de Lyon pour avoir embrassé de force une fillette handicapée qu’il conduisait à l’école.

Un homme d’une soixante d’années et chauffeur de taxi a été condamné lundi 26 août par le tribunal de Lyon à un an de prison assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans entre 2021 et 2022. D’après Le Progrès, le sexagénaire était en charge de conduire et de ramener la jeune fille atteinte d’une maladie affectant ses capacités cognitives de l’école.

La victime aurait révélé les faits à l’écoute d’une chanson et avoué avoir subi des baisers forcés de la part du chauffeur de taxi. Les parents ont alors immédiatement porté plainte. Lors de l’audience, l’avocat du sexagénaire a défendu des "bisous sans connotation sexuelle." Les expertises psychologiques et psychiatriques ont, quant à elles, établi qu’il s’agissait d’un "dérapage."

L’homme est désormais inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et a l’interdiction d’exercer une activité, même bénévole, en contact avec des mineurs.